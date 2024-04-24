نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات الماضية تصدرت محركات البحث أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، وذلك ذلك بعد زيادة البحث عليها من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل كاملة حول أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.

لذلك نستعرض إليكم أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وخطوات استخراجها من خلال هذا التقرير

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

وفي ضوء البحث المتزايد عن، أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، كشفت وزارة الداخلية عنّ الأسعار، والتي جاءت كالآتي

- عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر النموذج العادي من فئة الـ VIP إكسبريس، والتي تسلم خلال 30 دقيقة، 515 جنيها.

- سعر النموذج من الفئة الفورية المقدمة من السيارة النموذجية والتي تسلم بشكل فوري، 800 جنيه

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

وبعد معرفة أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، حددت الوزارة الشروط اللازمة، التي يجب توافرها لاستخراج البطاقة

- المتقدم مصري الجنسية.

- لا يقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 15 سنة.

- يكون المتقدم مسجل في قاعدة بيانات السجل المدني.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

وعن اماكن استخراج البطاقة، يمكن للمواطن استخراجها من عدة جهات، مثل

- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من هنا

- المولات.

- مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

- السيارات المتنقلة.

- أحوال إكسبريس.

- الاستخراج من السيارات النموذجية.

- الاتصال بالخطوط الساخنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

اما بالنسبة المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، فيجب احضار تلك الأوراق عند التقديم. وهي

- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

- صورة من مستند إثبات المهنة.

- في حالة تجديد البطاقة، صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.

- في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، صورة من شهادة الميلاد.

إصدارات بطاقة الرقم القومي

يتيح الموقع الخاص بقطاع الأحوال المدنية، الإصدارات الآتية لاستمارة بطاقة الرقم القومي:

- إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهو 16582 وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.

- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و15341 وتسلم في نفس المكان

- خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه، توفرها وزارة الداخلية.