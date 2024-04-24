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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لعقد اختبارات صفوف النقل بالتيرم التاني 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجهت المديريات التعليمية، خطابا، للادارات التعليمية، يحتوى على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.
وحصلت "دوت الخليج"، على نسخة من الخطاب، وجاء محتواه كالتالي:
أولا: اقرارات الموانع
1- يلزم أخد موانع على كل من يشارك فى اي خطوة عمل من خطوات أعمال الامتحانات
2- استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجنة.
ثانيا: موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل
وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:
1-ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.
2 -ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.
3-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.
4-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.
ثالثا: اعمال الامتحانات والمتابعة:
1- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).
2- ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.
3- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيا باستلام أسئلة الامتحانات.
4- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقا للجداول المعلنة.
5- يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.
رابعا: تأمين عملية الامتحان
1- تأمين الأسئلة والاجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين
2- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة
3- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي فى نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسة الأجوبة.