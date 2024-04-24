نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لعقد اختبارات صفوف النقل بالتيرم التاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المديريات التعليمية، خطابا، للادارات التعليمية، يحتوى على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

وحصلت "دوت الخليج"، على نسخة من الخطاب، وجاء محتواه كالتالي:

أولا: اقرارات الموانع

1- يلزم أخد موانع على كل من يشارك فى اي خطوة عمل من خطوات أعمال الامتحانات

2- استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجنة.

ثانيا: موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل

وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:

1-ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

2 -ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

3-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

4-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا: اعمال الامتحانات والمتابعة:

1- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).

2- ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

3- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيا باستلام أسئلة الامتحانات.

4- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقا للجداول المعلنة.

5- يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.

رابعا: تأمين عملية الامتحان

1- تأمين الأسئلة والاجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين

2- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة

3- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي فى نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسة الأجوبة.