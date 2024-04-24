مبادرة مقاطعة الأسماك بدمياط تُجبر أصحاب المحلات بتخفيض الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:32 مساءً - واصل أبناء محافظة دمياط مقاطعة شراء الأسماك اليوم الثانى على التوالى، وشهدت أغلب أسواق ومحلات بيع الأسماك إقبالا ضعيفا علي مدار يومين، وأعلن عدد كبير من أبناء محافظة دمياط تجاوبهم مع مبادرة مقاطعة شراء الأسماك التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء اعتراضا علي ارتفاع أسعار الأسماك التي شهدتها المحافظة منذ فترة.

وأعلن عدد كبير من أصحاب محلات بيع الأسماك وخاصة أسواق القنطرة والشرباصي وعزبة البرج، توقف العمل أو إغلاق المحلات اعتبارا من غدا الخميس لحين انتهاء فترة المقاطعة أو تخفيض اسعار الأسماك.

يذكر أن بعض أصحاب المحلات تجاوب من مبادرة تخفيضات الأسعار حيث انخفضت بعض أنواع من الأسماك منها البوري الذي انخفض من 100 : 70جنيها ، والبلطي من 100 : 60جنيها، والسردين 100 :70جنيها.

وأكد عدد كبير من أصحاب محلات بيع الأسماك أن سبب ارتفاع الأسعار ترجع إلي كبار التجار وأصحاب مراكب الصيد الذين تمسكوا بارتفاع أسعار بيع الأسماك بعد زيادة أسعار المحروقات وأسعار تراخيص المراكب وأجرة العاملين في مهنة الصيد .

وكانت محافظة دمياط أطلقت مبادرة مقاطعة شراء الأسماك اعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة اسبوع وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها أهالي محافظة بورسعيد.