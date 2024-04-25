نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: توقيع عقد البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهند كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتي تضم تحالف (هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا) وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%.

وتصل طاقة المحطة الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا.

وقع العقد خوان بابلو، رئيس شركة دمياط أليانس، ومحمد محلب، رئيس شركة الرواد، وحضر مراسم التوقيع توم أكيلمن رئيس شركة يورجيت العالمية، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط.

وأكد الوزير أهمية البدء الفوري في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف الأعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع أهميتها في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط) ويعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي.

وأضاف أن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، يدخل ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.