أحمد جودة - القاهرة - فوائد توقيت الصيفي في مصر: تحسين الطاقة وتعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية

فوائد توقيت الصيفي في مصر: تحسين الطاقة وتعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية.. في فصل الصيف، تأتي معه ساعات النهار الطويلة وأوقات الشمس المشرقة التي تغير نسيج الحياة اليومية في العديد من البلدان. يأتي التوقيت الصيفي كحلًا للاستفادة الأمثل من هذه الفترة، حيث يتم تعديل الساعة المحلية لتقديمها بغرض توفير الطاقة وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال الأوقات النهارية الطويلة.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

فوائد توقيت الصيفي في مصر: تحسين الطاقة وتعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

ويعمل التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، حيث يتم تحويل الساعة إلى 1 صباحا بدلًا من 12 صباحا، ويساهم ذلك في زيادة ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، ولهذا فوائد كيرة، من بينها:-

- يصبح النهار أخف في الوقت، ويميل الناس إلى المشاركة في مزيد من الأنشطة الخارجية بعد العمل.

- التحسينات العامة للصحة العقلية التي تأتي مع ضوء الشمس.

- زيادة أرباح الصناعات الخارجية، مثل صناعة النفط.

- توفير الطاقة والكهرباء.

- يمكن للناس الاعتماد على الشمس للحصول على الضوء والحرارة، والحصول على فيتامين د.

- ساعات النهار الأطول تجعل القيادة أكثر أمانًا، وتقلل من معدلات حوادث السيارات.