أحمد جودة - القاهرة - تغييرات في الهوامش الزمنية: التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024

تغييرات في الهوامش الزمنية: التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024.. توقيت الصيفي هو تغيير في الساعة المحلية يتم في بعض البلدان خلال فصل الصيف. يهدف هذا التوقيت إلى استفادة أكبر من ساعات النهار الطويلة وتوفير الطاقة.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

تغييرات في الهوامش الزمنية: التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

ويعمل التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، حيث يتم تحويل الساعة إلى 1 صباحا بدلًا من 12 صباحا، ويساهم ذلك في زيادة ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، ولهذا فوائد كيرة، من بينها:-

- يصبح النهار أخف في الوقت، ويميل الناس إلى المشاركة في مزيد من الأنشطة الخارجية بعد العمل.

- التحسينات العامة للصحة العقلية التي تأتي مع ضوء الشمس.

- زيادة أرباح الصناعات الخارجية، مثل صناعة النفط.

- توفير الطاقة والكهرباء.

- يمكن للناس الاعتماد على الشمس للحصول على الضوء والحرارة، والحصول على فيتامين د.

- ساعات النهار الأطول تجعل القيادة أكثر أمانًا، وتقلل من معدلات حوادث السيارات.