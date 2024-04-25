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هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

هتقدم الساعة امتى؟..
هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.. يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر  نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في عام 2023 الماضي، حيث من المقرر أ يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

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هتقدم الساعة امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.


تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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