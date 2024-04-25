أحمد جودة - القاهرة - فرصة للاسترخاء: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

فرصة للاسترخاء: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. بعد استمتاع الموظفين بفترة إجازة طويلة خلال عيد الفطر في أبريل، يُثير اقتراب عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 تساؤلات كثيرة بين العاملين في القطاعين العام والخاص. ينتظرون بفارغ الصبر معرفة مواعيد الإجازة لهذه المناسبتين الهامتين، حيث تُعتبر هذه الفترة فرصة للاسترخاء وقضاء الوقت مع الأهل والأصدقاء، بعيدًا عن ضغوطات العمل اليومية.

ترحيل إجازة عيد العمال 2024

فرصة للاسترخاء: موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيل موعد إجازة عيد العمال مع إجازة شم النسيم للموظفين في الدولة، على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والخاص.



تعديل إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024

ويتم تعديل موعد إجازة عيد العمال لتصبح يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024، ليصبح يوم الأحد والإثنين إجازة مع يوم الجمعة والسبت، وبالتالي تكون إجازة الموظفين 4 أيام متتالية تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

إجازة تحرير سيناء 2024

ويحصل الموظفون غدا الخميس 25 أبريل على عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يوما العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.