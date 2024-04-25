أحمد جودة - القاهرة - الإجازة المتتالية: شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 تمتد على 4 أيام ابتداءً من 3 مايو

الإجازة المتتالية: شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 تمتد على 4 أيام ابتداءً من 3 مايو...بعد استمتاع الموظفين بستة أيام من الإجازة في عيد الفطر خلال شهر أبريل، يتطلع العديد منهم في القطاعين العام والخاص إلى معرفة موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024.



ترحيل إجازة عيد العمال 2024

الإجازة المتتالية: شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 تمتد على 4 أيام ابتداءً من 3 مايو

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيل موعد إجازة عيد العمال مع إجازة شم النسيم للموظفين في الدولة، على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والخاص.



تعديل إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024

ويتم تعديل موعد إجازة عيد العمال لتصبح يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024، ليصبح يوم الأحد والإثنين إجازة مع يوم الجمعة والسبت، وبالتالي تكون إجازة الموظفين 4 أيام متتالية تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

إجازة تحرير سيناء 2024

ويحصل الموظفون غدا الخميس 25 أبريل على عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يوما العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.