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أحمد جودة - القاهرة - متي موعد عطلة شم النسيم لعام 2024؟.. مع اقتراب موعد عطلة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024، ينظر الكثيرون إلى فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأيام الراحة. هذه العطلة تعد فرصة مثالية لقضاء إجازة قصيرة في أي منطقة ساحلية أو هادئة، وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق.

موعد عطلة شم النسيم

متي موعد عطلة شم النسيم لعام 2024؟

يتغير موعد عطلة شم النسيم من عام إلى آخر، وفي عام 2024، يوافق شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، بدوام كامل.



تم تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024، ليصبح مجموع الأيام الإجازة بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تمتد من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.



يتزامن عيد القيامة للمسيحيين مع عطلة شم النسيم في مصر لعام 2024، حيث يحتفل المسيحيون بعيد القيامة يوم الأحد 5 مايو، تليه يوم الاثنين 6 مايو عطلة شم النسيم.



إجازة عيد تحرير سيناء تكون يوم الخميس 25 أبريل، ويتبعها يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مما يمنح الموظفين في الحكومة الفرصة للاستمتاع بعطلة تمتد لثلاثة أيام متواصلة.

بمجموعها، يكون عدد أيام الإجازات المتاحة للموظفين في شهري إبريل ومايو 2024 هو 8 أيام، وذلك يتيح لهم الفرصة للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم خلال هذه الفترة المميزة.



الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت، 9 ذو الحجة، الموافق 15 يونيو 2024.



إجازة عيد الأضحى المبارك: الأحد، 10 ذو الحجة، الموافق 16 يونيو 2024.



إجازة عيد الجلاء 1956: الثلاثاء، 1 يوليو 2024.



إجازة ثورة 30 يونيو 2013: الأحد، 30 يونيو 2024.



إجازة رأس السنة الهجرية: الاثنين، 1 محرم 1446 هـ، الموافق 8 يوليو 2024.



إجازة عيد ثورة 23 يوليو: الثلاثاء، 23 يوليو 2024.



إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين، 12 ربيع الأول 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر 2024.



إجازة عيد 6 أكتوبر: الأحد، 6 أكتوبر 2024.