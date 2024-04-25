نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة أطباء القاهرة تدعو أعضائها لجمعية عمومية بدار الحكمة.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة أطباء القاهرة أعضائها للمشاركة في جمعيتها العمومية العادية المقرر لها غد الجمعة 26 أبريل بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة.

وشددت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة على ضرورة المشاركة الفاعلة لأعضاء الجمعية العمومية في المتابعة والإشراف على كل أعمال مجلس النقابة مشيرة إلى أن العمل النقابى يجب أن يتسم بالمشاركة ويستوعب الجميع

وأكدت غالب أن نقابة أطباء القاهرة سخرت كل إمكانياتها على مدار العام لخدمة الأطباء الأعضاء وأسرهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة دفاعًا عن حقوق الأطباء

ومن جانبه قال الدكتور محمد البرعى الأمين العام أنه سوف يعرض تقريرًا مفصلا عن أنشطة النقابة خلال عام 2023 أمام الجمعية العمومية.

وقال الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق أن الإجتماع سوف يتضمن عرض لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية النقابة المنهية فى ديسمبر 2022 والرد عليه، والنظر فى تعيين مراقب الحسابات

واضاف أنه سيعرض تقريرًا حول ميزاينة النقابة لعام 2023 وتقريرًا حول الموازنة التقديرية للنقابة لعام 2025.

وقال الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، مقرر لجنة الجمعية أنه تم الإنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية والاحتفال بيوم الوفاء، لافتا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيعقد الاجتماع التالى 10 مايو بدار الحكمة.