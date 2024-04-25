نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رش وعلاج 1910 رأس ماشية بقافلة بيطرية مجانية في ناهيا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، بناحية ناهيا– إدارة كرداسة البيطرية.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وفيما يلى بيان بأعمال القافلة:-

1- تم رش عدد (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم علاج عدد (1108) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

3- تم علاج عدد (52) رأس حيوان ضد الامراض التناسلية والعقم.

4- تم علاج عدد (4439) طائر ضد الامراض البكتيرية.

5- تم عمل ندوات إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها.

IMG-20240425-WA0020

IMG-20240425-WA0018

IMG-20240425-WA0017

IMG-20240425-WA0021

IMG-20240425-WA0019