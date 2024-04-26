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أحمد جودة - القاهرة - اكتشف جمال الاحتفال: أماكن مميزة للاستمتاع بعيد شم النسيم 2024

اكتشف جمال الاحتفال: أماكن مميزة للاستمتاع بعيد شم النسيم 2024.. يوم عيد شم النسيم هو فرصة للاحتفال والاستمتاع بالأجواء الرائعة مع الأهل والأصدقاء. ينتظر المصريون هذا اليوم بشغف كبير، حيث يتبادلون التهاني ويتناولون الأطعمة الشهية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون. ومن المعروف أنه في يوم شم النسيم، تكثر الفعاليات والأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء مصر، سواء في الأماكن الخارجية مثل الحدائق والمتنزهات، أو في المنازل لقضاء وقت ممتع مع الأسرة. في هذا المقال، سنستكشف بعض أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في عيد شم النسيم 2024، لتجربة يوم ممتع ولا تُنسى.

أماكن شم النسيم 2024

اكتشف جمال الاحتفال: أماكن مميزة للاستمتاع بعيد شم النسيم 2024

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:-

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.



منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».