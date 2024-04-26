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أحمد جودة - القاهرة - أين تحتفل في عيد شم النسيم 2024؟.. يقترب عيد شم النسيم بخطى ثابتة، حيث ينتظر المصريون بفارغ الصبر هذا اليوم السنوي المميز. في هذا اليوم، تنتعش الأجواء بالفرح والسرور، حيث تتجمع الأسر للاحتفال سويًا، سواء بالخروج للاستمتاع بالأماكن الترفيهية أو بقضاء وقت ممتع في المنزل. ومع تقديم الأطعمة الشهية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون، يبحث الكثيرون عن أفضل الأماكن للاحتفال في يوم شم النسيم 2024.

أماكن شم النسيم 2024

أين تحتفل في عيد شم النسيم 2024؟

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:-

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.



منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».