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أحمد جودة - القاهرة - استكشف أجواء عيد شم النسيم 2024: أفضل الوجهات للاستمتاع بأوقات مميزة ولا تُنسى

استكشف أجواء عيد شم النسيم 2024: أفضل الوجهات للاستمتاع بأوقات مميزة ولا تُنسى.. مع اقتراب عيد شم النسيم، ينتظر الملايين من المصريين بفارغ الصبر هذا الحدث المميز الذي يمزج بين الاحتفالات العائلية والتقاليد الشعبية الغنية. ففي هذا اليوم الاستثنائي، تنشر البهجة والسرور بين الأسر، حيث تتبادل التهاني وتتبادل الضحكات والفرح. ومن بين الطقوس المميزة لهذا اليوم، الخروج إلى الأماكن الترفيهية لقضاء وقت ممتع، أو الاحتفال في جو المنزل بتناول الأطعمة الشهية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون.

استكشف أجواء عيد شم النسيم 2024: أفضل الوجهات للاستمتاع بأوقات مميزة ولا تُنسى

لذا، يسعى العديد من الأشخاص لاكتشاف أفضل الأماكن التي يمكنهم قضاء يوم شم النسيم فيها، سواء كانوا يفضلون الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، أو الانخراط في الأنشطة الترفيهية المتنوعة. في هذا السياق، يتنوع خيارات الاحتفال، مما يمنح الجميع فرصة للاستمتاع بأوقاتهم بطرق تتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم الشخصية.

أماكن شم النسيم

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:-

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.



منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».