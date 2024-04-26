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أحمد جودة - القاهرة - استكشف أجمل الوجهات في عيد شم النسيم 2024: دليلك لقضاء أوقات ممتعة ولا تُنسى

استكشف أجمل الوجهات في عيد شم النسيم 2024: دليلك لقضاء أوقات ممتعة ولا تُنسى.. عيد شم النسيم يقترب بخطى ثابتة، ومعه يتجدد الفرح والبهجة بين المصريين، حيث تزدهر الاحتفالات وتتبادل الأسر التهاني. سواء كان الاختيار للاستمتاع بالأجواء الخارجية أو الاحتفال في دفء المنزل، فإن هذا اليوم المميّز يشهد تناول أطعمة شهية وفريدة من نوعها مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون. وفيما يبحث البعض عن أفضل الوجهات للاستمتاع بهذا العيد، يسعى آخرون لقضاء وقت ممتع في محيطهم المألوف.

استكشف أجمل الوجهات في عيد شم النسيم 2024: دليلك لقضاء أوقات ممتعة ولا تُنسى

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:-

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.



منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».