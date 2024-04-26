إيهاب هيكل: إقبال ضعيف في التصويت على انتخابات أطباء الأسنان بالمحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، المرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم الجمعة، إن الإقبال على التصويت في المحافظات ضعيف جدا وليس هو المتوقع حتى منتصف اليوم.

وأضاف "هيكل" في تصريحات خاصة للفجر، أنه أدلى بصوته في الإسكندرية وحتى الآن الإقبال ضعيف للغاية، حيث حضر أقل من 300 طبيبا من نحو 10 آلاف في المحافظة.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.