نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «القومي للمرأة» يُشيد بحلقات «يوميات صفصف» يقدم رسالة وتوعية هادفة للمجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بحلقات برنامج "يوميات صفصف " الذى تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام، وتم عرضه ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان 2024 عبر العديد من المنصات الرقمية المتنوعة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باهتمام المسلسل بتناول عدد من قضايا المرأة ضمن حلقاته مثل ظاهرة الإبتزاز الإلكترونى،و دور المرأة المعيلة،وقضية الغارمات، ودور المرأة فى تربية النشئ من ذوى الإعاقة وغيرها من القضايا، مما يساهم فى رفع الوعى بقضايا المرأة.

وأكدت رئيسة المجلس سعادتها باستعادة المسلسلات الإذاعية لرونقها واصبح لها جمهور خاص يتابعها بعد تراجعها لسنوات طويلة، متمنية المزيد من الأعمال الإذاعية الهادفة التى تتناول قضايا المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل " يوميات صفصف " من بطولة الفنانة " صفاء أبو السعود " والفنان" أحمد صيام " ومشاركة حلمي فودة ومصطفى درويش ونجاح حسن وعبير مكاوي وأمير عجمي والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاته، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع فيما يعرض يوميًا الساعة الرابعة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"