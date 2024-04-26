نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتفال بعيد ميلاد على هامش انتخابات نقابة أطباء الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل عدد من أطباء الأسنان بعيد ميلاد الدكتور يامن نصر الدين، المرشح -تحت السن- في نقابة أطباء أسنان القاهرة.

جاء ذلك على هامش انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان والتي تجري اليوم.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.