أحمد جودة - القاهرة - هييجي ينقذنا من روتين الحياة.. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

هييجي ينقذنا من روتين الحياة.. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024.. بعد انقضاء عيد الفطر المبارك، يبدأ المواطنون في الترقب لموعد إجازة شم النسيم لعام 2024. تعتبر هذه الإجازة بدايةً لفصل الربيع، ما يشجع الناس على الخروج والاستمتاع بالأجواء المشمسة في الحدائق العامة. تأتي هذه الفترة بعد تقلبات جوية شهدتها بعض المناطق، ما يزيد الرغبة للاستمتاع بالطقس الجميل والرحلات الهادئة.

موعد شم النسيم 2024

هييجي ينقذنا من روتين الحياة.. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.