أحمد جودة - القاهرة - متي إجازة شم النسيم لعام 2024؟

متي إجازة شم النسيم لعام 2024؟.. مع انقضاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ينتاب المواطنون شغفًا وفضولًا لمعرفة موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، فهي لحظة انتظار مليئة بالترقب والتفاؤل. إذ يعتبر شم النسيم لحظة فارقة تُشعل شرارة البهجة والنشاط، فهو البوابة الرسمية لاستقبال فصل الربيع بكل حُبوره وجماله. تتزامن هذه الفترة مع تحسن الأحوال الجوية، مما يشجع الناس على الخروج والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والتنزه في الحدائق العامة، بعد فترة من التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة. ومن ثم، تأتي رعاية الحكومة واهتمامها بتوفير هذه الفرصة للمواطنين للاستمتاع بإجازتهم في موعدها المحدد، وتطبيق القرارات المتعلقة بالعمل والعطلات على العاملين في القطاعين العام والخاص وحتى البنوك، لضمان توازنٍ ورفاهية للمجتمع.

موعد شم النسيم 2024

متي إجازة شم النسيم لعام 2024؟

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.