نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطقس اليوم" أجواء ربيعية ممتعة وأمطار رعدية في بعض المناطق بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود اليوم السبت، أجواء ربيعية ممتعة بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط نسبي للرياح مما يعمل تلطيف الأجواء، أما جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فهي على موعد اليوم مع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، حسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، وفيما يلي تستعرض «الوطن» درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم السبت.

درجة الحرارة اليوم السبت 27-4-2024



سجلت درجات الحرارة بالقاهرة ومحافظات الجمهورية اليوم السبت وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، ما يلي:



درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 18

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 18 العاصمة الإدارية: العظمى 32 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 32 الصغرى 17

بنها: العظمى 31 الصغرى 18

دمنهور: العظمى 31 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 17

كفر الشيخ: العظمى 30 الصغرى 17

المنصورة: العظمى 31 الصغرى 18

الزقازيق: العظمى 31 الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 31 الصغرى 17

دمياط: العظمى 24 الصغرى 18

بورسعيد: العظمى 24 الصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 18

السويس: العظمى 30 الصغرى 18



درجات الحرارة في سيناء

العريش: العظمى 25 الصغرى 16

رفح: العظمى 25 الصغرى 17

رأس سدر: العظمى 31 الصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 29 الصغرى 13



درجات الحرارة اليوم في السواحل الغربية



الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 16

العلمين: العظمى 23 الصغرى 15

مطروح: العظمى 21 الصغرى 14

السلوم: العظمى 23 الصغرى 14

سيوة: العظمى 28 الصغرى 16



درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 33 الصغرى 22

الغردقة: العظمى 34 الصغرى 22

سفاجا: العظمى 34 الصغرى 23

مرسى علم: العظمى 35 الصغرى 25

شلاتين: العظمى 34 الصغرى 25

حلايب: العظمى 30 الصغرى 24

أبو رماد: العظمى 31 الصغرى 24

رأس حدربة: العظمى 32 الصغرى 25



درجات الحرارة في الصعيد اليوم

