نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر جامعة عين شمس يكشف أبعاد جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. حنان كامل متولى عميدة كلية الاداب،عقد قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس مؤتمره الدوليّ السابع بعنوان: "فلسطين: الماضي والحاضر والمستقبل.

وقد شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من كافة المتخصصين والمهتمين بالشأن العربي الإسرائيلي،بدأت جلسات المؤتمر بالمحاضرة الافتتاحية والتي ألقاها معالي وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي الضيف الشرفي للمؤتمر والتي تناول فيها استشراف مستقبل فلسطين من خلال قراءته لمعطيات الواقع ومن خلال معايشته للمجتمع الاسرائيلي عن قرب من خلال كونه سفير لمصر في إسرائيل في الفترة من ١٩٩٤ وحتى ١٩٩٨، وقدرته على فهم ما يدور بعقل الطرف الاخر، وقد حرص المركز القومي للترجمة على الحضور والمشاركة في هذا الحدث المهم، وألقت أ.د كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة كلمة في المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن أهم ترجمات المركز المتخصصة في الشأن الفلسطيني.

أوضحت أ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس في كلمتها بمناسبة افتتاح المؤتمر الجهود التي تقدمها جامعة عين شمس لدعم القضية الفلسطينية مثل تنظيم حملات واسعة بين طلاب الجامعة للتبرع بالدم لمصابي غزة، وقد أشادت ا.د. حنان كامل عميدة كلية الآداب بجهود أقسام اللغات الشرقية والسامية، وبالأخص اللغة العبرية بالجامعة في دعم القضية الفلسطينية عن طريق الدراسات الاستراتيجية المهمة التي تستشرف مستقبل الوضع في فلسطين، ووضع حلول وتصورات للمستقبل مبنية على فهم واسع للماضي والحاضر.

في ذات السياق تضمن المؤتمر ١٨ ورقة بحثية تم تقديمها على مدار أربع جلسات امتدوا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ناقشت الأبحاث العلمية التي تم عرضها في المؤتمر العديد من المحاور المهمة منها: آليات إسرائيل في إدارة الصراع عقب حرب ١٩٧٣م، طوفان الأقصى نموذجًا

واستخدام المنشورات في فترات الحرب، قراءة في منشورات إسرائيل خلال طوفان الأقصى الذان قدمتهم أ.د حنان كامل متولي أستاذ الدراسات الفكرية والأسرائيلية وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس،و تداعيات أحداث طوفان الأقصى على مستقبل فلسطين.

تناولت الجلسات محاور أخرى تغطي موضوعات سياسية وجغرافية وأدبية؛ منها إشكالية الحدود الإسرائيلية الفلسطينية واستشراف مستقبلها وتداعيات أحداث طوفان الأقصى على المستوى الإقليمي والدولي وعلى الصعيد الأدبي من خلال دراسة الشعر المكتوب في ظل أحداث طوفان الأقصى وغيرها من الأبحاث التي غطت معظم أوجه القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر والمستقبل.

وقد عُقد على هامش المؤتمر معرض لمنشورات المركز القومي للترجمة ومعرض لدار المنظومة يستعرض فيه الخدمات التي يقدمها للباحثين