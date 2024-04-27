نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 - 27 / 4 / 2024.

وقد شهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز ( للفرق ) حصول مصر على المركز الأول، وقطر فى المركز الثانى، وجاءت سوريا فى المركز الثالث، وفى سباق ( الفردى ) حصلت قطر على المركز الأول، ومصر على المركز الثانى، فيما جاءت سوريا فى المركز الثالت.

فيما جاءت النتائج الختامية للبطولة الدوليه لإلتقاط الأوتاد ( للفرق ) على حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (565) نقطة، والأردن على المركز الثانى بنتيجة (533) نقطة، وجاءت السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (479) نقطة، أما بالنسبة لمنافسات البطولة ( للفردى ) حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق (152) نقطة، وجاءت مصر فى المركز الثانى بتحقيق (150،50) نقطة، والأردن فى المركز الثالث بتحقيق (148.50) نقطة.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبى البطولة العربية العسكرية للفروسيةعلى ماقدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات مما ساهم فى نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية فى مجال رياضة الفروسية.

حضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أح / سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الإتحاد الدولى لإلتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية.

كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير حيث عبر ضيوف مصر عن عميق إمتنانهم للدولة المصرية على حسن الإستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.