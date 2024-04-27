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أحمد جودة - القاهرة - سبب الاحتفال بشم النسيم 2024: إحياء تقاليد الماضي وبهجة الحاضر في مصر

سبب الاحتفال بشم النسيم 2024: إحياء تقاليد الماضي وبهجة الحاضر في مصر.. يعد شم النسيم من الاحتفالات التقليدية في مصر التي تجسد فرحة بداية فصل الربيع وتجديد الحياة. يحتفل الناس بهذه المناسبة المميزة بالخروج للهواء الطلق وتناول الطعام والتجمع مع الأهل والأصدقاء، مما يعزز الترابط الاجتماعي ويعكس قيم البهجة والتفاؤل في المجتمع.

متى شم النسيم 2024؟

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

سبب الاحتفال بشم النسيم

يرتبط سبب الاحتفال بعيد شم النسيم بما يلي:-

سبب الاحتفال بشم النسيم 2024: إحياء تقاليد الماضي وبهجة الحاضر في مصر

بداية فصل الربيع: كان المصريون القدماء يعتقدون أنّ شم النسيم هو بداية الخلق، وأنّ الكون نشأ من بيضة كبيرة في ذلك اليوم.

اعتدال النهار والليل: يصادف شم النسيم يوم اعتدال الربيع، أي عندما تتساوى ساعات النهار والليل.

عودة الحياة: يرمز شم النسيم إلى عودة الحياة والنماء بعد فصل الشتاء، حيث تُزهر الأزهار وتخضر الأرض.

مهرجان "شمو": كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم بمهرجان يُسمى "شمو"، وكانوا يخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الأطعمة المختلفة، مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.