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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: تاريخ الاحتفال وأهميته في تجسيد فرحة بداية الربيع

شم النسيم 2024: تاريخ الاحتفال وأهميته في تجسيد فرحة بداية الربيع.. يعتبر شم النسيم مناسبة تجمع بين التراث والفرحة ببداية فصل الربيع. يحتفل الناس بهذه العادة القديمة للاحتفال بالحياة والطبيعة الجديدة، حيث يقضون يومًا مميزًا في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، يتبادلون فيه الطعام والهدايا ويعززون روابط المودة والتقارب بينهم.

متى شم النسيم 2024؟

شم النسيم 2024: تاريخ الاحتفال وأهميته في تجسيد فرحة بداية الربيع

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

سبب الاحتفال بشم النسيم

يرتبط سبب الاحتفال بعيد شم النسيم بما يلي:-

بداية فصل الربيع: كان المصريون القدماء يعتقدون أنّ شم النسيم هو بداية الخلق، وأنّ الكون نشأ من بيضة كبيرة في ذلك اليوم.

اعتدال النهار والليل: يصادف شم النسيم يوم اعتدال الربيع، أي عندما تتساوى ساعات النهار والليل.

عودة الحياة: يرمز شم النسيم إلى عودة الحياة والنماء بعد فصل الشتاء، حيث تُزهر الأزهار وتخضر الأرض.

مهرجان "شمو": كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم بمهرجان يُسمى "شمو"، وكانوا يخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الأطعمة المختلفة، مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.