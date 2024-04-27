أحمد جودة - القاهرة - استعد لاحتفالات شم النسيم 2024: تاريخه وطقوسه

استعد لاحتفالات شم النسيم 2024: تاريخه وطقوسه.. شم النسيم، هو الاحتفال الربيعي القديم الذي يُحتفل به في مصر وبلاد الشام. يأتي هذا اليوم بعد نهاية عيد القيامة المسيحية ويعتبر يومًا للاحتفال والترحيب بموسم الربيع. تتميز احتفالات شم النسيم بالأنشطة الخارجية مثل النزهات وتناول الطعام في الهواء الطلق، وهي فرصة ممتازة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بأجواء الربيع العليلة.

متى شم النسيم 2024؟

استعد لاحتفالات شم النسيم 2024: تاريخه وطقوسه

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.