أحمد جودة - القاهرة - اكتشف توقيت احتفالات شم النسيم لعام 2024: خطط لعطلة ربيعية مثالية مع عائلتك

اكتشف توقيت احتفالات شم النسيم لعام 2024: خطط لعطلة ربيعية مثالية مع عائلتك.. استعد لاستقبال شهر مايو بفرح وحماس، حيث ينتظر الكثيرون فترة الإجازات الرسمية بلهفة. تنطلق التساؤلات حول موعد احتفالات شم النسيم لعام 2024، خاصة بين أولئك الذين يتطلعون لقضاء عطلة مميزة مع أحبائهم. دعنا نتجه لاكتشاف توقيت هذا الحدث السنوي وتخطيط لرحلة لا تُنسى مع العائلة.

متى شم النسيم 2024؟

اكتشف توقيت احتفالات شم النسيم لعام 2024: خطط لعطلة ربيعية مثالية مع عائلتك

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.