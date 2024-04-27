أحمد جودة - القاهرة - فرحة الربيع: موعد شم النسيم لعام 2024

فرحة الربيع: موعد شم النسيم لعام 2024.. مع اقتراب شهر مايو، يبدأ العديد من الأشخاص في الترقب لاستقبال فصل الربيع بكل فرح وبهجة، وذلك بفضل العطلات الرسمية التي تمنحهم فرصة للاسترخاء والتجديد. ومع تلك الفترة الجميلة، يثير الفضول في أذهان الكثيرين استفسارات حول موعد شم النسيم لعام 2024، خاصة الذين يتطلعون للاستمتاع بأوقات ممتعة ومغامرات جديدة خلال العطلة مع عائلاتهم.



متى شم النسيم 2024؟

فرحة الربيع: موعد شم النسيم لعام 2024

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.