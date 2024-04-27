أحمد جودة - القاهرة - احتفل بالربيع والفرح: موعد شم النسيم لعام 2024 وكيفية استمتاعك بأجواءه الساحرة

احتفل بالربيع والفرح: موعد شم النسيم لعام 2024 وكيفية استمتاعك بأجواءه الساحرة.. مع اقتراب شهر مايو، يتطلع العديد إلى الأيام الإجازات الرسمية التي تتضمنها. وهناك استفسارات حول موعد احتفالات شم النسيم لعام 2024، خاصة لأولئك الذين يخططون للسفر والاستمتاع بعطلة مع أسرهم.

متى شم النسيم 2024؟

احتفل بالربيع والفرح: موعد شم النسيم لعام 2024 وكيفية استمتاعك بأجواءه الساحرة

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.