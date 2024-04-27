أحمد جودة - القاهرة - رسميًا في هذا التوقيت.. تعرف على موعد شم النسيم لعام 2024

رسميًا في هذا التوقيت.. تعرف على موعد شم النسيم لعام 2024.. مع اقتراب شهر مايو، يتطلع العديد من الناس بفارغ الصبر إلى الأيام الإجازات الرسمية التي تحملها هذه الفترة. وفي هذا السياق، يثير الكثير من الأشخاص استفسارات حول توقيت احتفالات شم النسيم لعام 2024، خاصة أولئك الذين يخططون لقضاء عطلة ممتعة مع الأهل والأصدقاء.



متى شم النسيم 2024؟

رسميًا في هذا التوقيت.. تعرف على موعد شم النسيم لعام 2024

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.