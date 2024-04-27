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أحمد جودة - القاهرة - ابعتها دلوقت لحبايبك".. رسائل تهنئة شم النسيم 2024

"ابعتها دلوقت لحبايبك".. رسائل تهنئة شم النسيم 2024.. مع اقتراب موسم شم النسيم لعام 2024، يأتي الوقت لنتبادل التهاني والتبريكات في هذه الفترة المميزة. في هذا الموضوع، سنستكشف مجموعة من العبارات الرائعة التي يمكن استخدامها لتهنئة الأحباء والأصدقاء بمناسبة شم النسيم، مما يضفي لمسة من البهجة والفرح على هذه الفترة المميزة من العام.

إجازة شم النسيم 2024

ابعتها دلوقت لحبايبك".. رسائل تهنئة شم النسيم 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم 2024.

رسائل تهنئة شم النسيم 2024

كل عام وأنت بخير، وصحة وسعادة، بمناسبة عيد شم النسيم المبارك.

أتمنى لك قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وتناول أشهى الأطباق التقليدية.

مع كل نسمة ربيعية، أُرسل لك أجمل التمنيات بالصحة والتوفيق.

مع حلول فصل الربيع، يزهر فينا الأمل والتفاؤل، ونحتفل بعيد شم النسيم.

أتمنى لك أن يكون هذا العيد مليئًا بالبهجة والسرور، وأن تتحقق جميع أمنياتك.

فلنُحيي تقاليدنا العريقة، ونُشارك الفرح مع أحبائنا.