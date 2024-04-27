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أحمد جودة - القاهرة - عيد على أصحابك.. رسائل تهنئة شم النسيم 2024

عيد على أصحابك.. رسائل تهنئة شم النسيم 2024.. يُعدّ عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، حيث يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على يوم إجازة مدفوعة الأجر، حيث يعتبر شم النسيم أقدم عيد مصري، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 4700 عام، أي إلى الحضارة الفرعونية القديمة.

إجازة شم النسيم 2024

عيد على أصحابك.. رسائل تهنئة شم النسيم 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم 2024.

رسائل تهنئة شم النسيم 2024

كل عام وأنت بخير، وصحة وسعادة، بمناسبة عيد شم النسيم المبارك.

أتمنى لك قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وتناول أشهى الأطباق التقليدية.

مع كل نسمة ربيعية، أُرسل لك أجمل التمنيات بالصحة والتوفيق.

مع حلول فصل الربيع، يزهر فينا الأمل والتفاؤل، ونحتفل بعيد شم النسيم.

أتمنى لك أن يكون هذا العيد مليئًا بالبهجة والسرور، وأن تتحقق جميع أمنياتك.

فلنُحيي تقاليدنا العريقة، ونُشارك الفرح مع أحبائنا.