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أحمد جودة - القاهرة - "اعرف الآن".. لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟

"اعرف الآن".. لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟... شم النسيم في مصر: إجازة رسمية وتراث عمره 4700 عام يحتفل به الموظفون في القطاعين العام والخاص، وفي هذا المقال نتعرف على سبب الاحتفال بشم النسيم، ولماذا يوافق يوم الأثنين دائمًا.

ما هو سبب شم النسيم؟

"اعرف الآن".. لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟

يرتبط سبب الاحتفال بعيد شم النسيم بما يلي:-

بداية فصل الربيع: كان المصريون القدماء يعتقدون أنّ شم النسيم هو بداية الخلق، وأنّ الكون نشأ من بيضة كبيرة في ذلك اليوم.

اعتدال النهار والليل: يصادف شم النسيم يوم اعتدال الربيع، أي عندما تتساوى ساعات النهار والليل.

عودة الحياة: يرمز شم النسيم إلى عودة الحياة والنماء بعد فصل الشتاء، حيث تُزهر الأزهار وتخضر الأرض.

مهرجان "شمو": كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم بمهرجان يُسمى "شمو"، وكانوا يخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الأطعمة المختلفة، مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟

يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؛ لارتباطه بعيد القيامة، حيث يُحدّد تاريخ عيد شم النسيم بعد يوم الأحد المُباشر لعيد القيامة المسيحي.

أهمّ ما يميز عيد شم النسيم:-

تناول أطعمة محددة: مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالهواء الطلق وجمال الطبيعة.

التواصل مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بهذا اليوم السعيد معًا.

ممارسة بعض العادات والتقاليد مثل: تبادل الهدايا، وتلوين البيض، وكتابة الأشعار والأغاني.