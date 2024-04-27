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أحمد جودة - القاهرة - ما هو سبب شم النسيم؟.. إليكم الجواب

ما هو سبب شم النسيم؟.. إليكم الجواب.. يشهد عيد شم النسيم في مصر احتفالًا رسميًا يُعتبر إجازة للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث يتمتعون بيوم إجازة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه المناسبة. يعتبر شم النسيم من أقدم الاحتفالات في تاريخ مصر، فهو يعود إلى أكثر من 4700 عام، إلى الحضارة الفرعونية القديمة.

ما هو سبب شم النسيم؟

ما هو سبب شم النسيم؟.. إليكم الجواب

يرتبط سبب الاحتفال بعيد شم النسيم بما يلي:-

بداية فصل الربيع: كان المصريون القدماء يعتقدون أنّ شم النسيم هو بداية الخلق، وأنّ الكون نشأ من بيضة كبيرة في ذلك اليوم.

اعتدال النهار والليل: يصادف شم النسيم يوم اعتدال الربيع، أي عندما تتساوى ساعات النهار والليل.

عودة الحياة: يرمز شم النسيم إلى عودة الحياة والنماء بعد فصل الشتاء، حيث تُزهر الأزهار وتخضر الأرض.

مهرجان "شمو": كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم بمهرجان يُسمى "شمو"، وكانوا يخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الأطعمة المختلفة، مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟

يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؛ لارتباطه بعيد القيامة، حيث يُحدّد تاريخ عيد شم النسيم بعد يوم الأحد المُباشر لعيد القيامة المسيحي.

أهمّ ما يميز عيد شم النسيم:-

تناول أطعمة محددة: مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالهواء الطلق وجمال الطبيعة.

التواصل مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بهذا اليوم السعيد معًا.

ممارسة بعض العادات والتقاليد مثل: تبادل الهدايا، وتلوين البيض، وكتابة الأشعار والأغاني.