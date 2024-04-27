نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرالأوقاف يطمئن على مدير أوقاف مطروح ويرسل وفدًا من ديوان الوزارة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا بالشيخ/ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح؛ للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لحادث سير متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.

ووجه الوزير وفدًا من ديوان عام وزارة الأوقاف لزيارته غدًا برئاسة الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، نسأل الله العلي العظيم لفضيلته الشفاء العاجل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.