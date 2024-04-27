أحمد جودة - القاهرة - إشراقات فرحة: أفضل التهاني والتبريكات لاستقبال عيد شم النسيم 2024

إشراقات فرحة: أفضل التهاني والتبريكات لاستقبال عيد شم النسيم 2024.. في كل عام، يأتينا عيد شم النسيم ليمتزج بأجواء الربيع بمفرحة الألوان وجمال الطبيعة. وفي هذا العام، نتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة هذا العيد السعيد، حيث نعبر عن مشاعر الفرح والتقارب مع أحبائنا وأصدقائنا. في هذا الموضوع، سنستكشف سويًا بعض العبارات الجميلة التي يمكن استخدامها لتهنئة الأهل والأصدقاء بمناسبة شم النسيم 2024، لنضيف لمسة من البهجة والسرور إلى هذا العيد المميز.

عبارات تهنئة شم النسيم 2024

إليكم بعض العبارات لتهنئة أحبائك بمناسبة شم النسيم 2024:-

إشراقات فرحة: أفضل التهاني والتبريكات لاستقبال عيد شم النسيم 2024

1. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم!

2. أتمنى لكم يومًا مشمسًا ومليئًا بالفرح والسعادة في هذا العيد الجميل.

3. أعياد شم النسيم المليئة بالأمل والفرح تحيي القلوب وتجدد الروح. كل عام وأنتم بألف خير.

4. بمناسبة عيد شم النسيم، أتمنى لكم ولعائلتكم يومًا مليئًا بالمرح والبهجة.

5. أتمنى أن يحمل لكم عيد شم النسيم هذا العام الفرح والسعادة والنجاح في كل خطوة.

6. عيد شم النسيم يعني بداية رائعة لفصل الربيع، فلنستقبله بقلوب مليئة بالحب والسعادة.

7. كل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى لكم عيد شم النسيم سعيد وممتع مع العائلة والأصدقاء.

8. بمناسبة شم النسيم، أتمنى لكم يومًا مليئًا بالأمل والبهجة والحب.

موعد إجازة شم النسيم 2024

يأتي شم النسيم في مصر بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة وتكون إجازة شم النسيم هي عطلة رسمية يحصل عليها المواطنين في الدولة، ومؤخرًا أعلنت الحكومة المصرية أن الاحتفال بشم النسيم سوف يكون في السادس من شهر مايو 2024 والموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وبناء على الحسابات الفلكية فأن يوم الاثنين وهو عطلة شم النسيم ستكون عطلة رسمية لكافة العاملين في الدولة، مع إجازة عيد العمال وهي يوم الأحد والتي سوف ترحل إلى يوم الخميس الثاني من مايو لتضم مع إجازة شم النسيم لتبدأ الإجازة رسميًا من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين على أن تكون العودة إلى العمل مجددًا يوم الثلاثاء السابع من مايو 2024، لتكون عدد أيام الإجازة 5 أيام لكافة العاملين في الدولة.