نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مغارة علي بابا".. ضبط موظف وبحوزته 1118 قطعة أثرية في أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت أجهزة الأمن في أسيوط بتوجيه ضربة قاصمة لمتجري القطع الأثرية، حيث تم ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة أحد الموظفين والتي احتفظ بها بغض الاتجار.

تفاصيل القطع

وعثرت شرطة السياحة والاثار في منزل الموظف على 3 توابيت بها مومياوات، وتابوت رابع من جزئين رخامي، وتمثالين خشب عليهم رسومات ونقوش، ولوحات حجرية، وبرديات، وجعران، وسلاسل، وتماثيل، وأجزاء تماثيل متنوعة، وقطع حجرية وخشبية وخزف وفيانس وفخار، وأدوات منزلية من عصور مختلفة، وعملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام.

مغارة علي بابا... كنز أثري من 1118 قطعة لدى موظف بأسيوط

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والاتجار بالقطع الأثرية حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.