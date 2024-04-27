أحمد جودة - القاهرة - استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر

استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. مع اقتراب نهاية شهر إبريل، ينتاب العديد من الأشخاص في مصر حماس شديد لمعرفة موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، والتي تعد فرصة مهمة للاسترخاء والتجديد، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الربيع بكل حماس وبهجة. تعد إجازة شم النسيم مناسبة اجتماعية تنتظرها العائلات والأصدقاء على حد سواء، حيث يتوافد الناس إلى المنتزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الخارجية الممتعة والاحتفال بقدوم الربيع. ولا تقتصر الاحتفالات على النزهات فحسب، بل تشمل أيضًا تقاليد تناول الأسماك المالحة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة، وأنشطة ترفيهية مثل تلوين البيض لإسعاد الأطفال وتعزيز الروح المجتمعية. في هذا الوقت، تتنوع الفعاليات وتزدهر الأنشطة التي تجمع الناس سويًا للاحتفال بالمناسبة والاستمتاع بأوقاتهم في أجمل الأماكن في البلاد.

موعد إجازة شم النسيم 2024

استعدادات لاستقبال فصل الربيع: موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر

يأتي شم النسيم في مصر بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة وتكون إجازة شم النسيم هي عطلة رسمية يحصل عليها المواطنين في الدولة، ومؤخرًا أعلنت الحكومة المصرية أن الاحتفال بشم النسيم سوف يكون في السادس من شهر مايو 2024 والموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وبناء على الحسابات الفلكية فأن يوم الاثنين وهو عطلة شم النسيم ستكون عطلة رسمية لكافة العاملين في الدولة، مع إجازة عيد العمال وهي يوم الأحد والتي سوف ترحل إلى يوم الخميس الثاني من مايو لتضم مع إجازة شم النسيم لتبدأ الإجازة رسميًا من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين على أن تكون العودة إلى العمل مجددًا يوم الثلاثاء السابع من مايو 2024، لتكون عدد أيام الإجازة 5 أيام لكافة العاملين في الدولة.

متى يبدأ فصل الربيع في مصر

بناء على البحوث الفلكية فأنه قد بدأ فصل الربيع في مصر رسميًا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 وسوف يستمر حتى يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يكون الطقس في تلك الفترة غير مستقر، نظرًا لأنها سوف يشمل العديد من التقلبات في الجو مع رياح الخماسين، وهي عبارة عن رياح جنوبية شرقية تكون دائمًا محملة بالأتربة والرمال مع التوقعات بتساقط بعض الأمطار وزيادة نشاط الرياح الذي يؤثر على الرؤية كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام.