نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء يقرر وقف تخفيف الأحمال لمدة أسبوع في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأيام المقبلة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات الأقباط بأعيادهم.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع ما تم فعله خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت بالفعل تدابير خلال فترة الامتحانات لتجنب تخفيف الأحمال، وسيتم تنسيق جهود وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن الهدف الرئيسي للدولة هو وقف تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تتمتع الشبكة الحالية بالقدرة على تلبية احتياجات مصر من الكهرباء. ومع ذلك، توجد ضغوط في توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، وهذا يتطلب توفر سيولة دولارية.

وأضاف الحمصاني أن الصفقات والدعم الذي حصلت عليه مصر من شركائها الدوليين تتم بشكل تدريجي، وتتعامل الدولة معها بحكمة وتأخذ في الاعتبار أولويات المواطنين فيما يتعلق بالسلع الغذائية والأدوية واحتياجات المصانع، وبالتالي، كان من الضروري تحمل تخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ على الأولويات الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل وتيسير الاحتفالات بأعياد الإخوة الأقباط، حيث يبدأ الاحتفال يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل 2024، ويستمر حتى الأحد التالي الموافق 5 مايو، وذلك احتفالًا بعيد القيامة المجيد.