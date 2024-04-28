نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم الأحد 28 أبريل 2024.. ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار محدودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرًا يكشف حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 28 أبريل 2024. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما ستكون درجات الحرارة دافئة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأصدرت الأرصاد بيانًا عاجلًا حذرت فيه من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق معينة في جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أيضًا أن هناك نشاطًا في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بناءً على ذلك، يتعين على الأفراد في تلك المناطق أن يكونوا على استعداد لطقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان. كما يجب أن يكونوا على علم بوجود نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة.

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.2 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر



القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 31 17

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 30 20

نخل 29 13

كاترين 26 12

الطور 29 20

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 30 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 24

حلايب 29 23

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 21

قنا 36 23

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 20

أبو سمبل 36 24

