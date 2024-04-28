الرئيس السيسى: مراكز البيانات ما تضربش بأى نوع من القنابل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:29 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التكنولوجيا المستخدمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية متقدمة للغاية.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية:"المعمول ده أنا مش بتكلم عنه كتير لأسباب خاصة.. لكن المعمول ده من ناحية التقدم فوق خيالكم، وفى بلد زي مصر ماتعملوش ولا تفكر فيه لأنها غلبانة.. تجيب منين يعني؟ .. لكن عملناه، فيه حاجات من اللى موجودة دي .. موجودة تحت الأرض ما تضربش بأى نوع من القنابل".