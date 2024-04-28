أحمد جودة - القاهرة - شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 بشرط واحد بس

يتساءل قطاع كبير جدا من محدود الدخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي التي تقدم من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث إن الوزارة قامت بالفعل بالإعلان عن أنه تم طرح عدد من شقق الاسكان الاجتماعي لجميع محدودي الدخل في 13 محافظة مصرية حيث إنه سوف يتم طرح هذه الشقق خلال اول ثلاثة اشهر من عام 2024 وقامت الوزارة بتحديد الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم الذي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل



قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاعلان إنه تم تحديد موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يبدأ فتح باب التقديم لشقق الإسكان الإجتماعي ابتداء من شهر مارس لعام 2024 ويمكن لجميع مع حدود الدخل التقديم بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة بهم واحضار الاوراق والمستندات الخاصة بالتقديم.



أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024



قامت وزارة الإسكان والمرافق التجمعات العمرانية بالإعلان عن الاماكن التي سوف يتم اعطاء الشقق فيها لمحدودي الدخل حيث قامت الوزارة بتوفير الشقق في العديد من الاماكن حتى تتناسب مع جميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية حيث إنه يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

مدينة اكتوبر الجديدة.

مدينة اسيوط الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.

الاسكندريه برج العرب.

مايو بدر.

حدائق العاصمة.

الدقهلية.

كفر الشيخ.

دمياط.

الغربية.

المنوفيه.