نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسيرى ترسل خطابا للدكتورة مايا مرسى للإشادة بـ "تلى شندويل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الدكتورة نوال المسيرى الرائدة فى مجال تنميه الموروث الشعبى، وأستاذ الانثروبولوجيا بالجامعة الامريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره، خطابا مفتوح إلى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وجاء في نص الخطاب: عزيزتى الدكتورة مايا لقد أدخل السرور على نفسى اليوم إذ قد زارنى مجموعة من صديقاتى من فنانات التلى من جزيرة شندويل فى صعيد مصر تمتد علاقتى بهم لآكثر من عشرين عاما، وقد أسعدنى انى رأيت الإبتسامة على وجوه ولم أكن أراها منذ مدة طويلة وهذا بفضل مجهودات وحكمة المجلس القومى للمرأ ة وقيادته فى هذا التوقت.

وتابعت في خطابها: ما شاهدته فى قرية شندويل على مدار أكثر من عشرين عام مضت من إنجازات مستمرة فى محاربة الفقر على مستوى القرية بأكملها إذ أن حوالى الفين سيدة تقوم الأن بالعمل فى الصعيد فى مجال التلى وقد ساهموا فى تطوير الكثيرمن الأسر والحصول على عائد مستدام غير مستوى الدخل فى أسرهم وإعطاءهم مكانة إجتماعية وإقتصادية محورية والنتيجة كانت إرتفاع مستوى الدخل ومحاربة الفقر فى القرية بشكل فيه إستدامة.

وأكدت في خطابها قائلة:إن هذا المشروع ونجاحه قد انتشر محليا وخارجيا وصار قدوة لكثير من القرى الأخرى.

وتابعت: إن كل محافظة فى مصر بها حرفة تشتهر بها فى مجالات مختلفة ولدى المجلس القومى للمرأة إستعداد للمساندة وقد ساهم فى مشروع العلامة التجارية الجماعية وأكد هذا المشروع أن سيدات مصر لهم دور محورى فى التنمية كما أكد أن صعيد مصر بقدر ما فيه مشاكل حياتية طاحنة إلا ان فيه تكمن حلول بسيطة ومستدامة للعبور إلى التنمية المستدامة

واختتمت: أشكر المجلس القومى للمرأة لتبنيه دعم وإستكمال هذه المسيرة التنموية الممتدة عبرعقدين نادرا ما يكمل أحد مشوار التنمية فهو طويل ولا بد أن يمتد من جيل إلى جيل لنجنى ثماره.. أتمنى لكى مزيد من التوفيق.

والدكتورة نوال المسيرى هي رائدة فى مجال تنميه الموروث الشعبى وأستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره، ولها العديد من الابحاث في مجال الموروثات الثقافية واحياء التراث، وعملت على ترميم بيت السحيمي، كما عملت على إحياء التراث النوبي ولها فيه عده مؤلفات، كما شاركت مع المجلس القومي للمرأة عام 2004 في توثيق واحياء فن التلي في صعيد مصر، حيث قامت بتدريب 150 سيدة وفتاة على هذه الحرفه منهم من أصبح الأن صاحبات مشروعات قائمة على هذه الحرفة.