نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي.. آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي أعلنتها وزارة الهجرة من قبل، استفاد من خلالها المواطنون المقيمون خارج مصر وأفراد العائلة ممن تخطى سنهم 16 عامًا.

وعن إمكانية مد المبادرة، أعلنت وزيرة الهجرة في بيان لها، أنّ اليوم، تنتهي المبادرة، وبالتالي هو آخر موعد يستطيع المواطنون فيه التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وجرى فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج بناءً على رغبات وطلبات المقيمين في الخارج، إذ تتيح عمل إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

مراحل مد مبادرة السيارات

وتنتهي المبادرة اليوم الأحد، بعد أنّ تم مدها في وقت سابق للأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى، فضلًا عن أنّ هذه المرحلة تم تفعيلها بموجب القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويمكن للأشخاص الراغبين في التسجيل في المبادرة تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

- من هواتف أندرويد:‏ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

- من هواتف iPhone https://apps.apple.com/app/id6444364022