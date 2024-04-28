نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (تعرف علي السبب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، يوم السبت، على تنسيق فعّال بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

يأتي هذا القرار بعد بدء الوزارة في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

تشمل هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.

وقد طلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.