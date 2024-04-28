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أحمد جودة - القاهرة - توقيت إجازة شم النسيم 2024 والجدول الزمني للإجازات الرسمية المتبقية في 2024

توقيت إجازة شم النسيم 2024 والجدول الزمني للإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. يتساءل العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص حول موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، إذ تُعد هذه الإجازة من الرسميات والتي يتمتع الموظفون خلالها بإجازة مدفوعة الأجر. يفضل العديد من الأسر المصرية قضاء هذه الإجازة في المتنزهات والحدائق، حيث يمكنهم الاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية، وذلك في تزامن مع موسم حصاد المحاصيل الزراعية، كما كانت تفعله الحضارات القديمة في مصر.

موعد إجازة شم النسيم 2024

توقيت إجازة شم النسيم 2024 والجدول الزمني للإجازات الرسمية المتبقية في 2024

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن موعد إجازة شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل لكافة موظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري والتي يحتفل بها المصريين منذ العصر الفرعوني حيث يصادف موسم حصاد المحاصيل الزراعية لذلك يحتفل القدماء المصريين بالخير الوفير عقب موسم الزراعة والتي كانت محور حياتهم.

وارتبط الاحتفال بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والخضروات مثل البصل والخس والجرجير والطماطم والخيار للمساعد في عملية الهضم وذلك وسط الحدائق والمتنزهات العامة ويعد من الاحتفالات القومية التي يحتفل بها المصريين بعيدا عن الأديان السماوية.

أجندة الإجازات الرسمية 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين 17 - 20 يونيو اجازة عيد الضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو اجازة ثورة يوليو.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر اجازة انتصارات أكتوبر.