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أحمد جودة - القاهرة - اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام.. يتسأل ألالاف من موظفي القطاع العام والخاص على موعد إجازة شم النسيم والتي تكون إجازة رسمية ومدفوعة الأجر ويفضل كافة الأسر المصرية قضاؤها في المتنزهات والحدائق وسط المناظر الخلابة حيث يصادف هذا اليوم حصاد المحاصيل الزاعية عند القدماء المصريين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن موعد إجازة شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل لكافة موظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري والتي يحتفل بها المصريين منذ العصر الفرعوني حيث يصادف موسم حصاد المحاصيل الزراعية لذلك يحتفل القدماء المصريين بالخير الوفير عقب موسم الزراعة والتي كانت محور حياتهم.

وارتبط الاحتفال بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والخضروات مثل البصل والخس والجرجير والطماطم والخيار للمساعد في عملية الهضم وذلك وسط الحدائق والمتنزهات العامة ويعد من الاحتفالات القومية التي يحتفل بها المصريين بعيدا عن الأديان السماوية.

أجندة الإجازات الرسمية 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين 17 - 20 يونيو اجازة عيد الضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو اجازة ثورة يوليو.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر اجازة انتصارات أكتوبر.