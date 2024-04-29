وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة بـ 30...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - القباج:258450 مستفيدًا من الطلاب والعاملين من 3130 نشاطًا منفذًا داخل 32 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.. وعدد المتطوعين بلغ 61 ألف متطوع.

- سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا.. وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة..ومنح حضانات الفائقين تشمل الباحثين في درجتي الماجستير والدكتوراه.

- 34060 مستفيدًا من مبادرة الطالب المنتج لتعزيز الاستثمار في البشر ومحاربة الفقر.. و146 مليون جنيه تمويلات ممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات.

- تكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية من خلال رفقاء لذوى الإعاقة.. وتوفير أجهزة تعويضية لبعض الطلاب.

استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية خلال الفترة من يونيه 2021، حتي إبريل الجاري، قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، من خلال عمل 32 وحدة داخل 30 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى جامعة الأزهر بفروعها في القاهرة وأسيوط وتفهنا الأشراف بالدقهلية، حيث تنفذ الأنشطة والمشروعات بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة منها بنك ناصر الاجتماعي، الهلال الأحمر المصري، الجمعية الشرعية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، جمعية الأورمان، الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية وتأتى فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات بشأن إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي،

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من يونيه 2021 إلى إبريل 2024 تم تنفيذ 3130 نشاطاً بإجمالي 258450 مستفيداً من الطلاب والعاملين في إطار خطة عمل متكاملة استهدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية، ففي مجال التوعية وبناء الإنسان نفذت الوحدات 968 نشاطا، استفاد منه 93917 مستفيداً، واستهدفت الأنشطة عدد من المحاور منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة مثل مواجهة الشائعات والعنف الأسري ونشر الوعي بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعي .

كما أطلقت وحدات التضامن الاجتماعي العديد من الأنشطة على مستوى كافة الوحدات، لرفع الوعي المجتمعي فى العديد من القضايا المختلفة منها حملات العنف ضد المرأة والأمية الفكرية والمواطنة والانتماء ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وانطلقت فى نوفمبر الماضى مبادرة تحت عنوان " عقلك فين " للتوعية والتصدى للشائعات بأنواعها المختلفة بين الشباب.

وأوضح التقرير أن وحدات التضامن الاجتماعي كرست ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها برامج تمكين اقتصادي للطلاب شملت 1380 نشاطاً لإجمالي 91721 مستفيدا، تضمنت عدداً من المحاور من أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً، والدعم الإيجابي ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوي الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.

وهذا وقامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا، وقد بلغت قيمة الدعم المقدم في المرحلة الأولي من تواجد الوحدات 896 ألف جنيه بإجمالي عدد طلاب (1496) لـ (27) جامعة ،بينما بلغت قيمة المرحلة الثانية 20 مليون جنيه بإجمالي عدد طلاب (15692) طالبا وطالبة لعدد (23) جامعة، وبلغت قيمة المصروفات الدراسية للمرحلة الثالثة 53 مليون جنيه بإجمالي عدد طلاب (17188)، وذلك حتي يونيه 2023، ولقد أعطت الوحدات أولوياتها للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية ، وطلاب من ذوى الإعاقة، ويأتى دعم وحدات التضامن الاجتماعي بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعي وخروجهم لسوق العمل.

وأعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق ، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (500-1000) جنيه شهرياً ، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجيستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (500) جنيه شهرياً و(25000) جنيه سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادي الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وبلغ عدد وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حضانات الفائقين حتى يونيه 2023 عدد (29) وحدة، وهم وحدات (القاهرة، عين شمس،الأسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها،المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان،جنوب الوادي، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفر الشيخ، حلوان، السويس أزهر أسيوط، بورسعيد، مطروح، الروسية، قناة السويس، العريش، السادات،مطروح، أكتوبر).

واشتملت منح الفائقين على (1663) طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجستير والدكتوراه (151)، ولقد تراوح العدد الإجمالي لمستفيدي برنامج حضانات الفائقين حتى يونيه 2023 عدد (1814) وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختارة لكل جامعة شملت كليات (الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة – الآداب- التربية –الحقوق- الحاسبات والمعلومات- الألسن-...).

هذا وقد أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة الطالب المنتج لتعزيز الاستثمار في البشر ومحاربة الفقر وأعلنت عن (5,000) جنيه منحة لمن يجتازوا اختبارات التدريب بداية من شهر أغسطس حتى نهاية سبتمبر، حيث شاركت واحد وثلاثين وحدة بإجمالي عدد أنشطة (241) نشاطا وإجمالي عدد مستفيدين 34060 مستفيدًا.

كما أشار التقرير إلى تنظيم وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات الفيوم، بنى سويف، الإسكندرية، قناة السويس،عين شمس، جنوب الوادي بقنا، الوادي الجديد،المنوفية، حلوان، أسيوط، القاهرة، العريش، الروسية،......) معارض شاملة بأسعار رمزية للمنتجات المختلفة، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها في معارض وحدات التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة وشارك الطلاب المنتجون كعارضين لأنواع مختلفة من المنتجات والحرف " الأكسسورات ، الكروشية ، المنتجات الغذائية.

وأوضح التقرير تقديم وحدات التضامن الاجتماعي عدد من الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعي ومسئول التمكين الاقتصادي ، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن علي (146.000.000) بمختلف أنواعها من دعم المشروعات الصغيرة والقروض الاستثمارية وقروض الزواج والإسكان .

وفى إطار تقديم الخدمات لذوي الإعاقة بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات (30050) ، حيث قامت الوحدات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، ومنحتهم الأولوية فى دفع المصروفات الدراسية فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء لذوى الإعاقة، وكمرحلة أولى تم توفير 2285 جهاز تعويضي و 1770 جهاز لاب توب ناطق و341 عصا بيضاء للإعاقات البصرية، إضافة إلى سماعات الأذن والكراسى المتحركة والاطراف الصناعية.

وتوفيراً للوقت والمجهود وتيسيراً لذوي الهمم زودت وحدات التضامن الاجتماعى بخدمات الربط الشبكي، حيث يستطيع ذوي الإعاقة وأسرهم الاستعلام عن خدمات الوزارة (بطاقة الخدمات المتكاملة – تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) ،وذلك من خلال الوحدات، ولقد بلغ عدد مستفيدي خدمات الربط الشبكي من خلال الوحدات أكثر من(15000) مستفيد.

وأطلقت وحدات التضامن الاجتماعى العديد من المبادرات للمتطوعين، شملت 26272 مستفيدًا، منها مبادرة سيب بصمتك ومبادرة مع بعض ومبادرة أنا المسئول، كما أطلقت معظم الوحدات مبادرات وحملات لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

ومؤخرا نفذت بعض الوحدات حملات تشجيرية تحت مسمى " جملها بالأخضر " التي نفذتها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب في التغيير الإيجابى للبيئة ومبادرة عقلك فين التي هدفت لنشر الوعي بخطورة الشائعات وأثارها المختلفة على المجتمع ورفع الوعي بطرق التصدي لها ومجابهتها، حيث وصل عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي ما يزيد على 61 ألف متطوع.