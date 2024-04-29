وزارة الهجرة تتلقى ردًا من ”التعليم العالي” بشأن توثيق الأوراق الرسمية لعدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمتابعة أوضاع الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطابا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ردًا على التماس لبعض الطلاب المصريين العائدين من روسيا والذين واجهتهم صعوبات في الجامعات المصرية التي يرغبون الدراسة بها، بشأن ضرورة توثيق الاوراق الدراسية لهؤلاء الطلاب من المكتب الثقافي المصري بموسكو.

من جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خالص شكرها للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما تقوم به الوزارة من جهود بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة في ملف الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع، وتقنين أوضاعهم بالشكل المطلوب.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة التعليم العالي قد أقرت آلية جديدة يتقدم بموجبها الطالب بأوراقه إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وستقوم الجامعات بدورها بإرسال أوراق الطلاب إلى المكتب الثقافي في موسكو عن طريق وزارة التعليم العالي لتوثيقها.

هذا وقد أشار الخطاب إلى الاستفسارات عن التماسات الطلاب الذين كانوا يدرسون عن بعد بكليات الطب، إلى أن دراسة الطب دراسة عملية تتطلب حضور الطلاب للمحاضرات، وبالتالي فإن الدراسة الافتراضية للطب عن بعد لا يعتد بها، الأمر الذي سيستلزم إعادة الدراسة مرة أخرى في الجامعات المصرية.